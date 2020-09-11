Бальбек резко ответил на заявление Киева об интеграции России и Белоруссии

Москва, 11 сентября. Россия не обязана ни перед кем отчитываться о взаимодействии со своими союзниками. Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова посла Украины в Минске Игоря Кизима об обеспокоенности «интеграцией» РФ и Белоруссии.

МИД Украины ранее отозвал своего посла из Минска для проведения консультаций по поводу дальнейших отношений с Белоруссией. Вернувшись в Минск, дипломат в одном из интервью заявил, что сближение России и Белоруссии уже началось и, по его словам, украинскую сторону беспокоит, «как далеко зайдет интеграция».

«С каких это пор мы должны перед кем-то отчитываться о взаимодействии со своими союзниками. В отличие от официального Киева, президент Белоруссии не позволяет себе оскорблений в адрес российской нации, нашей культуры и никогда не сомневался в том, что мы союзники во всех отношениях», — подчеркнул Бальбек в беседе с РИА Новости.

Дипломат добавил, что последние события в Белоруссии показали, «кто друг, а кто пакостит исподтишка».

Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. По данным ЦИК, действующий президент республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. После объявления результатов голосования на улицах белорусских городов начались массовые протестные акции, которые продолжаются до сих пор. Европарламент не признал итоги выборов в республике.

В конце августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона поставила на паузу все процессы и контакты с Белоруссией. По его словам, контакты с Минском будут возобновлены, когда в Киеве «убедятся», что они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины».