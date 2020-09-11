Голливуд наступил на горло собственной песне. Колонка Голоса Мордора

У кого-то прочитал замечательное — у США есть только два союзника: Голливуд и армия. И вот мы пришли к тому моменту, когда один из этих союзников похоже все. Я о Голливуде. Звоночки уже были. Самый главный, какое-то запредельное увлечение в последнее время фильмами о супергероях. Комиксы, один из столпов американской культуры, причем очень спорный, массово перекочевали на киноэкраны, в самых различных видах и формах, в количествах, опасных для здравого смысла. Эти фильмы затмили собой все, практически полностью выдавив из кинопространства реальные, острые и интересные истории.

Второй звоночек — череда секс-скандалов. Это тоже было какой-то эпидемией. Главная история, это конечно то, что произошло с Харви Вайнштейном. Один из лучших продюсеров Голливуда, на счету которого целая россыпь шедевров кино, оказался обвинен в очень несвежих историях о домогательствах и даже насилии. Причем теми актрисами, которые сами вешались ему на шею и осыпали поцелуями. Собственно, и стали эти актрисы звездами именно благодаря Харви Вайнштейну. Сами домогательства происходили очень давно, никаких свидетельств кроме слов «жертв» нет и в помине. Но это и неважно. Вайнштейна осудили, и он получил очень приличный срок. Кроме него под раздачу попал еще и Кевин Спейси, один из лучших американских актеров последних лет.

Ну и наконец совсем свежие новости о новых критериях фильмов, которые могут претендовать на «Оскар». Все наверняка уже с ними ознакомились. Конечно, это далеко не последний гвоздь в крышку Голливуда, он еще поживет, да и наверняка мы увидим еще немало неплохих фильмов. Но только цензура — уже в Голливуде. И просто представьте, как можно снимать по новым правилам, например, исторические фильмы, чтобы иметь хоть какую-то надежду на «Оскар»? А «12 разгневанных мужчин» теперь, наверное, должны превратиться в «12 разгневанных меньшинств». До классики Голливуда обязательно доберутся, да собственно уже и начали. Шедевр «Унесенные ветром» пал одним из первых, но таких фильмов очень много. Наверное, практически в любой классической голливудской ленте можно найти что-то нетолерантное, что может оскорбить представителей каких-либо меньшинств. В общем работы — море.

А ведь когда-то, еще совсем недавно, Голливуд был мощнейшим пропагандистским инструментом, работавшим, в том числе, и против СССР. Помните, сколько фильмов со «злыми русскими» многие из нас смотрели в советские времена на видеокассетах с гнусавым переводом и мутноватой затертой картинкой? Тот же «Рэмбо-3», в котором американский герой увлеченно убивает «русских мерзавцев». Надо признать, что фильмы были качественные, а картинки американской жизни очень многим будоражили воображение. Сколько людей мечтало о «прекрасной Америке», глядя по вечерам, в своих квартирах голливудские фильмы на «видиках»? Это же настоящая жизнь, роскошные машины, магазины, полные продуктов, а не то, что этот ваш унылый совок. Правда, реальность была несколько иной, но кто об этом знал? Это как в красивой рекламе какого-нибудь продукта, глядя на которую аж слюнки текут, но при этом никому не известно, что продукт этот щедро напичкан всевозможной химией. Да и неважно. Ведь главное — картинка.

А Голливуд и после распада СССР оставался русофобским. Но уже абсолютно легальным в новой, свободной России. Русским надо было знать, какие они лапотники и на кого надо равняться. И поэтому все равно в голливудских фильмах встречались пьяные русские космонавты, обилие русских бандитов, которые наводят ужас на жителей Европы и Америки и многие другие прелести. А когда Россия немного очнулась от морока — русофобия снова вышла примерно на тот же уровень, что была и во времена СССР. Русские снова превратились в абсолютное зло, угрожающее всему цивилизованному миру. Даже свежий шедевр режиссера Нолана — он тоже про злых русских.

Но теперь, ребят, похоже, что вы сами наступили на горло собственной песне. Наверняка станет еще больше фильмов про супергероев, причем все они обязательно будут представителями различных меньшинств. Конечно, в этом нет ничего плохого, если это правда. Но это не тот случай. Во-первых, все ваши фильмы про супергероев — это не фантастика и не сказки, а ложь, а во-вторых — вся ваша толерантность, она абсолютно лицемерна и неестественна. Но продолжайте. Искренне надеюсь, что пройдет немного времени и ваши фильмы смотреть станет попросту противно. До тошноты.