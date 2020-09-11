Microsoft обвинила российских хакеров в атаке перед выборами президента США

Вашингтон, 11 сентября. Корпорация Microsoft заявила, что хакеры из России, Ирана и Китая причастны к кибератакам на людей и организации, имеющие отношение к предстоящим выборам президента в США.

В заявлении компании сообщается, что «Microsoft зафиксировала кибератаки против людей и организаций, вовлеченных в предстоящие выборы президента». В частности, речь идет о провалившихся атаках на лиц, связанных с избирательными штабами президента США Дональда Трампа и вице-президента США Джозефа Байдена.

По данным компании, хакерская группировка Strontium (также известная как Fancy Bear), якобы действующая из России, «совершила атаки против 200 организаций, включая предвыборные штабы, правозащитные группы, партии и политических консультантов».

Группировки вели атаку с территории Китая и Ирана. Согласно заявлению Microsoft, большинство атак были предотвращены.

Выборы в США должны состояться 3 ноября. Американцам предстоит выбрать президента и вице-президента, всех 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, а также губернаторов 13 штатов и территорий. Байден выступает соперником Трампа.

Отметим, что это далеко не первое обвинение в сторону России в кибератаках. В частности, в июле Евросоюз ввел санкции против структур и граждан РФ, Китая и КНДР. Россия попала в санкционный список за якобы «массовое заражение компьютеров по всему миру вирусом NotPetya» — программой-вымогателем, в создании которой якобы принимали участие российские военные. Кроме того, четверых россиян обвиняют в попытке кибератаки на ОЗХО. В МИД России введение ограничительных мер назвали «недружественной акцией ЕС».