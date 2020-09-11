Порошенко стал фигурантом еще одного уголовного дела

Киев, 11 сентября. Суд в Киеве обязал офис генпрокурора Украины приступить к расследованию еще одного уголовного дела в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко. Дело касается невозвращенного кредита государственному Укрэксимбанку в 2017 году.

«Суд обязал начать расследование по факту мошенничества и злоупотребления властью», — сообщил юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.

По его словам, Порошенко в 2017 году в сговоре с чиновниками из Министерства финансов страны получил кредит в контролируемом им и его родственниками Укрэксимбанке под гарантии Минфина. Таком образом глава государства, по словам юриста, получил 101,7 млн гривен государственных средств.

«Полученные деньги были похищены и государственному банку не возвращены, после чего долги принадлежащего главному государственному и военному преступнику предприятия погасил Минфин за счет государственного бюджета», — уточнил Портнов.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что на рассмотрении ее ведомства находятся 20 дел в отношении Порошенко, которого обвиняют, в частности, в госизмене, коррупции, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов и многом другом. Порошенко отрицает все обвинения.

В конце августа Портнов сообщил, что суд в Киеве в рамках дела о хищении средств арестовал все недвижимое имущество и акции судостроительного завода «Кузница на Рыбальском», которым владел Порошенко с 1995 до 2018 года.