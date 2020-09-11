Блогер из России погибла в Китае вместе с бойфрендом

Пекин, 10 сентября. Блогер Дарья Канова вместе со своим молодым человеком погибла в ДТП в Китае, пара разбилась на скутере.

Инцидент произошел ночью 5 сентября в городе Хайкоу на острове Хайнань. Как сообщили порталу V1.RU друзья блогера, Дарья вместе со своим бойфрендом ехали по мосту «Эпоха». В какой-то момент электроскутер сзади протаранил легковой автомобиль. По предварительным данным, водитель легковушки был сильно пьян.

Девушка и ее возлюбленный скончались на месте происшествия.

«Тело Даши до сих пор находится в Китае. Сейчас делается все возможное, чтобы помочь родственникам забрать ее на родину и похоронить в Волгограде», — рассказали знакомые блогера.

Дарья давно жила в Китае и активно вела блог в Instagram под ником konphetti, в котором рассказывала об особенностях жизни в Поднебесной.

Под последним постом появились комментарии ее фолловеров со словами соболезнования родным и близким.

Нет, прошу тебя, милая, ответь нам всем, что это не правда. Скажи, что это ошибка и что ты в порядке… Прошу тебя», — пишет evgesha.victorovna.

«В это трудно поверить. Невозможно это осознать. Как жаль. Как рано ты ушла… Дашенька, ангел, ты навсегда в наших сердцах. Мы будем помнить о тебе всегда!» — добавила kocha_aa_.

«Светлая память светлому человечку. Не верится в этот ужас», — написала tanya__gz.

Напомним, в похожей аварии погибла другая известная блогер — Настя Тропицель. Она разбилась на мотоцикле на Бали. По словам ее парня, ставшего очевидцем трагедии, она не превышала скорость, но в определенный момент потеряла управление и разбилась.