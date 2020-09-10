Пушков назвал двойными стандартами заявление Литвы о Тихановской

Москва, 10 сентября. Литовские власти действуют непоследовательно, когда признают Светлану Тихановскую президентом Белоруссии, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

«Если литовские власти считают Тихановскую «избранным лидером Белоруссии» и ввели личные санкции против Лукашенко, то есть не признают его, то как они могут иметь дипотношения с Белоруссией?» — отметил в своем микроблоге в Twitter сенатор.

Пушков подчеркнул, что в таком случае Вильнюс обязан отозвать своего посла из Белоруссии, иначе же политика Литвы иллюстрирует двойные стандарты «при претензиях на высокие принципы».

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента, победу в которых в шестой раз подряд одержал Александр Лукашенко. По данным ЦИК, за него проголосовали 80,1% избирателей, его главная соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% голосов. Несогласные с результатами выборов жители страны вышли на массовые акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Тихановская покинула страну, сейчас она находится в Литве.

В четверг стало известно, что Сейм Литвы принял резолюцию, в которой признал Тихановскую «президентом» Белоруссии. Кроме того, литовский парламент призвал международное сообщество поддержать политика.