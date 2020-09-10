Коллеги Добровинского вынесут ему этический вердикт

Москва, 10 сентября. Решение по дисциплинарному производству в отношении адвоката Александра Добровинского, возбужденному президентом Федеральной палаты адвокатов России, будет принято в ближайшее время, сообщили в пресс-службе адвокатской палаты Москвы.

13 июля президент ФПА Юрий Пилипенко возбудил дисциплинарные дела по представлениям вице-президентов в отношении Эльмана Пашаева, представлявшего интересы Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, и Добровинского, выступавшего за потерпевшую сторону.

Представитель ФПА сообщил ТАСС, что дисциплинарное производство в отношении Добровинского пока «находится на рассмотрении квалификационной комиссии адвокатской палаты Москвы». Дело будет рассмотрено на ближайшем заседании совета адвокатской палаты Москвы.

Днем ранее статс-секретарь ФПА Константин Добрынин сообщил, что Пашаев, по его мнению, нарушил несколько статей Кодекса профессиональной этики адвоката. Среди них, в частности, разглашение адвокатской тайны и неуважение к коллегам и суду. По мнению представителя ФПА, Пашаев превратил судебный процесс по делу Ефремова в «гнусное зрелище».

Напомним, суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, передавал RT. После вынесения приговора актер заявил, что его «подставил» Пашаев. По его словам, перед вынесением приговора юрист обещал совершенно другое.