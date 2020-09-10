Вучич рассказал о разговоре с Путиным и Лавровым по поводу поста Захаровой

Белград, 10 сентября. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что глава МИД Сергей Лавров извинился из-за поста в соцсетях официального представителя ведомства Марии Захаровой.

В эфире национального телевидения Вучич рассказал, что провел с российским коллегой Владимиром Путиным «отличный телефонный разговор», во время которого, среди прочего, обсуждалось и заявление Захаровой.

По его словам, глава российского внешнеполитического ведомства принес извинения за слова Захаровой, передает РИА Новости.

«Считаю, что у нас хорошие отношения и это для меня проходной и неважный инцидент», — подчеркнул он.

4 сентября президент Сербии провел переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом. После этого в сербских СМИ появился снимок, на котором Вучич сидит на стуле в Белом доме напротив массивного стола Трампа. На следующий день снимок прокомментировала на своей странице в Facebook Захарова. По ее мнению, глава Сербии должен был принять позу героини Шэрон Стоун из знаменитой сцены «Основного инстинкта», то есть деловито положить ногу на ногу. Она добавила, что именно в таком положении лучше пребывать на переговорах в Белом доме, вне зависимости от ситуации.

В Сербии пост Захаровой вызвал массу негативных откликов. Позже представитель МИД РФ принесла свои извинения, объяснив, что ее публикацию неверно истолковали, передавали «Известия».

После этого министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич назвал исчерпанной ситуацию вокруг поста Захаровой. По его словам, Сербия и Россия являются стратегическим партнерами и намерены продолжать развивать двустороннее сотрудничество.