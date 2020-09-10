В Петербурге отмечают высокую смертность молодых пациентов с коронавирусом

Санкт-Петербург, 10 сентября. В Петербурге наблюдается высокая летальность от коронавируса среди молодых пациентов. Об этом сообщил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции, директор центра имени Алмазова Евгения Шляхто.

«К сожалению, наши ожидания о том, что лица молодого возраста от 20 до 30 лет, которые, как нам казалось, болеют меньше, болеют часто. В этой группе мы наблюдаем высокую летальность, особенно при наличии факторов риска», — пояснил он.

К настоящему моменту в России зарегистрировано более миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. Заболевание унесло жизни 18 тысяч человек. Более 862 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

С начала эпидемии в Санкт-Петербурге выявлено более 38 тысяч случаев заражения, скончались 2,5 тысячи человек, более 26 тысяч человек выздоровели.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, которую разработали специалисты центра имени Гамалеи. Вакцина поступит в гражданский оборот в ближайшее время. В настоящее время вакцина проходит пострегистрационные исследования с участием добровольцев.