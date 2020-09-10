В отношении Добровинского рассмотрят дисциплинарное дело

Москва, 10 сентября. Федеральная палата адвокатов РФ в ближайшее время рассмотрит дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского. Об этом сообщает пресс-служба адвокатской палаты Москвы

«Дисциплинарное производство в отношении адвоката А. А. Добровинского, возбужденное президентом ФПА, в настоящее время находится на рассмотрении квалификационной комиссии... Совет Адвокатской палаты Москвы рассмотрит дисциплинарное производство на одном из ближайших заседаний», — говорится в сообщении.

10 июля Федеральная палата адвокатов РФ возбудила дисциплинарные дела в отношении адвокатов Александра Добровинского и Эльмана Пашаева, которые представляли интересы сторон в уголовном деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова.

10 сентября Минюст РФ предложил внести представление о прекращении статуса Эльмана Пашаева. Минюст поручил территориальным управлениям начать процедуру лишения статуса адвоката Пашаева.