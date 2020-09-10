Литовский парламент назвал Тихановскую «президентом» Белоруссии

Вильнюс, 10 сентября. Парламент Литвы признал Светлану Тихановскую «избранным президентом» Белоруссии.

Сейм Литвы принял резолюцию, в которой признал Тихановскую «президентом» Белоруссии. Кроме того, литовский парламент призвал международное сообщество поддержать Тихановскую.

«Сейм призывает международное сообщество поддержать Светлану Тихановскую — лидера, избранного белорусским народом, — и созданный по ее инициативе представительный орган народа — координационный совет», — говорится в резолюции.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, победу на которых одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным Центральной избирательной комиссии Белоруссии, за Лукашенко набрал 80,1% голосов, за его главную соперницу Светлану Тихановскую проголосовало 10,1% избирателей. После выборов Тихановская заявила, что не признает результаты президентских выборов.

Позднее в столице Белоруссии и других городах республики начались несанкционированные акции протеста. Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены использовать водометы, слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты, чтобы не допустить беспорядков.

10 августа стало известно, что несанкционированные митинги в Белоруссии координировались из-за границы. Спецслужбы Белоруссии перехватили звонки организаторов и кураторов протестных акций из Польши, Великобритании и Чехии. Позднее глава Министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что деструктивные силы, поддерживаемые руководством Польши, Литвы, Чехии и Украины пытались осуществить государственный переворот в республике.

10 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что так называемый координационный совет белорусской оппозиции пытается «оседлать» протестное движение в республике.