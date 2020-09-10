РФ призвала ПАСЕ основываться на фактах при обсуждении ситуации с Навальным

Москва, 10 сентября. Глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой призвал европейских коллег опираться на факты при обсуждении ситуации вокруг Алексея Навального.

«Призвал европейских коллег к всестороннему сотрудничеству в расследовании инцидента с российским блогером Алексеем Навальным, чтобы в дальнейшем можно было обсуждать подтвержденные факты, а не слухи», — сообщил Толстой журналистам.

Политик отметил, что три дня вопрос о возможном отравлении блогера обсуждался на заседаниях комиссий ПАСЕ и прозвучали обвинения в адрес официальных российских властей. При этом никаких доказательств самого факта отравления представлено не было, обвинения основывались на выступлениях Владимира Кара-Мурзы и Леонида Волкова.

«Для меня было удивительно обнаружить еще в августе в повестке дня заседания комиссии по юридическим вопросам и правам человека пункт, предполагающий обсуждение этой темы. Ведь на тот момент вообще не было никакой информации о состоянии Навального и его диагнозе», — подчеркнул Толстой.

По его словам, складывается такая ситуация, при которой любой бездоказательный слух может стать предметом рассмотрения на самом высоком международном уровне. Это касается не только ситуации с Навальным, но и отравления Скрипалей в Солсбери и расследовании крушения рейса МН17.

«Что касается конкретной ситуации, то это очередная провокация, нацеленная на демонизацию России», — резюмировал Толстой.

20 августа Навальному стало плохо на борту самолета, который выполнял рейс из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где блогера госпитализировали в токсикологическое отделение городской больницы. С 22 августа Навальный находится на лечении в берлинской клинике «Шарите». В начале сентября германская сторона заявила об отравлении блогера нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», передавали «Известия».

Накануне официальные лица ФРГ заявили о передаче в ОЗХО материалов, которые якобы подтверждают отравление гражданина РФ. Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин в четверг сообщил, что ОЗХО никаких материалов по Навальному не получала, это подтвердили в техсекретариате организации.