Пашаев рассказал, кто «подставил» Ефремова в суде

Москва, 10 сентября. Представляющий интересы Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев заявил, что актера «подставил» человек из его близкого окружения.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП. Кроме того, суд лишил актера водительских прав на три года. Позднее Ефремов заявил, что адвокат Эльман Пашаев «подставил его», отметив, что он не ожидал «столь сурового» приговора.

Пашаев отметил, что Ефремова подставил некий мужчина, выступавший в суде, который попросил артиста признать вину, пообещав, что за этого «ничего не будет».

«Просили: признай свою вину, и тебе за это ничего не будет», — рассказал Пашаев в интервью агентству «Москва 24».

Он также добавил, что несколько дней пытался отговорить Ефремова от признания своей вины.

«Я два дня не спал, когда он сказал, что признает свою вину. Его обманули», — подчеркнул адвокат.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов спровоцировал дорожно-транспортное происшествие в центре Москвы, в результате которого погиб один человек. Позднее было установлено, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.