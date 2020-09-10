США обвинили россиянина Лифшица в «сговоре с целью мошенничества»

Вашингтон, 10 сентября. Власти США предъявили обвинения россиянину Артему Лифшицу в «сговоре с целью электронного мошенничества». Об этом говорится в сообщении американского Минюста.

По версии Минюста США, 27-летний житель Петербурга мог быть участником мошеннической схемы, с помощью которой он незаконно получал персональные данные граждан США. Данные использовались для создания незаконных счетов в банках и для онлайн-операций в криптовалюте.

В четверг стало известно, что США пополнили санкционные списки. В него попали трое россиян — Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц — и один украинец — нефракционный нардеп Украины Андрей Деркач. Именно Деркач обнародовал «пленки Порошенко — Байдена», доказывающие, что США контролируют все политические процессы на Украине, в том числе и снятие неугодного им генпрокурора Виктора Шокина, рост коммунальных тарифов для украинских граждан и многое другое.