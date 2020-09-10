Пашаев оценил намерение Минюста лишить его адвокатского статуса

Москва, 10 сентября. Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал информацию Минюста о намерении лишить его статуса адвоката.

Адвокат, получивший множество негативных отзывов, связанных с процессом по делу актера Михаила Ефремова, заявил, что не был уведомлен о намерении Министерства юстиции внести представление о лишении его адвокатского статуса.

«Я не знаю, я от вас от журналистов слышу», — заявил Пашаев в беседе с корреспондентом «Пятого канала».

Пашаев добавил, что подобное сообщение он может получить только от Адвокатской палаты Республики Северная Осетия-Алания.

Ранее стало известно, что Комиссия адвокатской палаты Северной Осетии признала, что Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката. Также президентом Федеральной палаты адвокатов России Юрием Пилипенко были возбуждены дисциплинарные дела в отношении Эльмана Пашаева и Юрия Добровинского.

Оба адвоката участвовали в процессе по уголовному делу актера Михаила Ефремова. Пашаев был защитником подсудимого. В ходе судебных слушаний Ефремов отказался от его услуг, однако после снова нанял на работу. Сейчас Ефремов доверил своей жене поиски нового адвоката, чтобы обжаловать решение суда. Он, напомним, был приговорен к семи годами и 10,5 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Суд признало его виновным в смертельном ДТП, которое артист устроил в состоянии алкогольного опьянения.