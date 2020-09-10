Астролог назвала следующие два месяца крайне травмоопасными

Москва, 10 сентября. Период с 10 сентября по 14 ноября будет крайне травмоопасным из-за ретроградного Марса, предупреждает астролог Любовь Калиновская.

«Марс отвечает за травмы, за острые воспалительные заболевания. Люди будут больше подвержены повышению артериального, глазного давления, инсульту, инфарктам, мигреням», — цитируют «Новые известия» астролога.

Из-за подобного влияния, предупреждает эксперт, крайне повышается риск рассеянности, особенно за рулем. Все это приведет к увеличению аварий на дорогах. Кроме того, в этот период стоит быть внимательными с огнем: с плитой, камином, посудой при готовке, чтобы избежать ожогов.

Неблагоприятно скажется влияние Марса и на отношения между людьми, так как будет накапливаться агрессия, которая может проявляться по ничтожным поводам.

«Агрессивное проявление будет на дорогах, могут быть драки, агрессивность в семье. Мужчины будут максимально подвержены этому влиянию, им захочется со всеми разбираться, доказывать свою точку зрения, правоту», — заявила Калиновская.

Есть и некоторые плюсы. Этот период времени считается благоприятным для завершения давно начатых, но так и не законченных дел. Можно, к примеру, начать косметический ремонт, но не капитальный.

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