Россия опровергла заявления ФРГ о передаче материалов по Навальному в ОЗХО

Москва, 10 сентября. Германия не передавала в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) никаких материалов по отравлению Алексея Навального, это подтвердили в техсекретариате организации, сообщил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

Шульгин в беседе с ТАСС отметил, что «странности в «деле Навального» продолжают множиться». Он напомнил, что днем ранее официальные лица ФРГ заявили о передаче в ОЗХО материалов, которые якобы подтверждают отравление гражданина РФ.

«Тем не менее проверка нами этих сведений выявила то, что они являются недостоверными: ни вчера, ни сегодня утром Германия в Техсекретариат ОЗХО ничего не направляла», — сообщил Шульгин.

Он подчеркнул, что все ожидают от Германии «внятных разъяснений по этому поводу».

«Но в любом случае, если вопрос будет вынесен нашими немецкими партнерами на гаагскую площадку, мы готовы к его рассмотрению строго в правовом поле Конвенции [о запрещении химического оружия]», — добавил постпред РФ.

20 августа Навальному стало плохо на борту самолета, который выполнял рейс из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где блогера госпитализировали в токсикологическое отделение городской больницы. С 22 августа Навальный находится на лечении в берлинской клинике «Шарите», куда был доставлен по инициативе Германии и его родных. 2 сентября власти ФРГ заявили, что блогер якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

В понедельник немецкие врачи заявили, что Навального вывели из искусственной комы и отключили от аппарата ИВЛ, передавал RT.

Многие эксперты ставят под сомнения заявления немецкой стороны. В частности, один из разработчиков боевого отравляющего вещества «Новичок» Леонид Ринк считает «абсолютной чушью» подобные заявления.

Ранее в беседе с Федеральным агентством новостей политологи подчеркивали, что нежелание Германии предоставить конкретные доказательства вины России в отравлении блогера говорит о полном отсутствии соответствующих улик. Кроме того, в глаза бросается тот факт, что история с блогером один в один повторяет предыдущие международные скандалы, во время которых Запад столь же бездоказательно обвинял Россию в преступлениях.