Дочь Успенской опубликовала видео с полуголым Цискаридзе

Москва, 10 сентября. Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина опубликовала вызывающее видео в своем Instagram-аккаунте. На нем полуголый Николай Цискаридзе и Теона Контридзе, одетая в купальник.

Где было снято видео и с какой целью — остается загадкой. Татьяна Плаксина подписала запись коротким пожеланием для своих подписчиков.

«Для вашего просмотра с удовольствием», — значится в подписи к посту.

На видеозаписи облаченный в нижнее белье танцор балета Николай Цискаридзе и его подруга, певица и телеведущая Теона Контридзе. Она, к слову, одета только в купальник. Действие разворачивается на кухне, которая, по всей видимости располагается в каком-то загородном доме.

Цискаридзе мотивирует свою подругу сделать совместную поддержку в образе Сильфиды. Танцовщик отмечает, что главное — поднять себя изнутри.

«Я правда не понимаю, как ты это делаешь», — изумленно выражается Контридзе.

«Это главная наша аксиома, поднимаешь не вес, а характер!» — заявил Цискаридзе.

Действие видео заканчивается феерично. Пара выполняет поддержку. Контридзе решила украсить свой образ сковородой, которую схватила с кухонной полки. Отметим, что звездный танцовщик слегка пополнел и с видимым усилием поднял на руки свою подругу, которая также не отличается худобой.

Также в аккаунте Татьяны Плаксиной есть архивная видеозапись с Николаем Цискаридзе. На ней артист получает уроки балета и тренируется перед зеркалом.

Ранее Николай Цискаридзе в такой же манере поднял на руки певицу Полину Гагарину. Однако номер негативно сказался на образе артистки. Пользователи Сети отметили, что во время «танца» было видно грудь и нижнее Гагариной.