Глава СК РФ Бастрыкин провел встречу с кадетами из числа сирот

Москва, 10 сентября. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин встретился с учениками Кадетского корпуса СК России имени Александра Невского. Среди юных кадетов — дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Мероприятие посетили ветеран Великой Отечественной войны Владимир Бурцев, учредитель Межрегиональной общественной организации «Молодежный союз «Юный следователь» Александр Думчиков, сотрудники центрального аппарата СК России и другие почетные гости.

Встречи Главы Следственного комитета РФ с юными кадетами давно стали доброй традицией. Это знаменательное событие стало первым в новом учебном году. Поэтому речь шла о новобранцах среди кадетов Следственного комитета, их адаптации и обустройстве.

Александр Бастрыкин также отметил, что ведомству необходимы профессиональные кадры, поэтому подготовка будущих следователей начинается уже со школьной скамьи. Закончив кадетское обучение, выпускники продолжают образование в ведомственных ВУЗах — Московской и Санкт-Петербургской академиях.

«Те, кто окончили наши академии, уже служат в следственных органах во многих регионах России, используя полученные знания и навыки», — добавил Бастрыкин.

На сегодняшний день, как отметил Председатель СК РФ, необходимый научно-методический потенциал в сфере ведомственного образования создан, разработаны программы стажировок, введена практика наставничества, со студентами работают опытные профессора и педагоги. А главное, подчеркнул Александр Бастрыкин, налажен непрерывный процесс воспитания необходимых нравственных и патриотических качеств будущих сотрудников, формирования их высокого культурного уровня.