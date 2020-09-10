Буйнов признался в любви Долиной в ее юбилей

Москва, 10 сентября. Российский певец Александр Буйнов трогательно поздравил свою коллегу по сцене, подругу Ларису Долину с 65-летием.

Певец отметил неподражаемые вокальные навыки артистки. По его словам, Долина обладает уникальным тембром. Буйнов признался, что любит певицу за то, что она «настоящая».

«Уникальный голос, безумный, обволакивающий тембр — это все народная джазовая певица Лариса Долина! С днем рождения, любимая, с юбилеем. Здоровья, любви, удачи. Ты — настоящая, люблю тебя», — написал Буйнов в Instagram.

Также с днем рождения Долину поздравила певица Валерия. Она опубликовала видео выступления в дуэте с Долиной. Валерия призналась, что восхищается творчеством коллеги. Певица решила лично поздравить Долину и навестила ее в день рождения.

Певец и композитор Александр Добронравов пожелал Долиной творческих свершений, преданного и верного служения музыке. Он поблагодарил певицу за то, что она поддержала его в проекте к 300-летию Санкт-Петербурга.

Композитор и певец Александр Левшин присоединился к поздравлениям, он назвал Долину «отдельно стоящей планетой в грешном и забавном шоу-бизнесе».

Ранее певицу поздравила Надежда Бабкина. В честь юбилея она показала архивные фото с Долиной. Певица добавила, что Долина – настоящий боец, из всех жизненных передряг она выходит с честью. Бабкина отметила, что Долина прекрасно обучает вокалу и передает свой опыт молодому поколению.