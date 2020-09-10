Вакцинация от коронавируса станет условием для зарубежных поездок

Москва, 10 сентября. Вакцинация против коронавирусной инфекции станет одним из главных условий для путешествий в ближайшие годы. Об этом заявил советник главы Министерства здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

«Вакцинация в ближайшие годы станет своеобразным дополнением к паспорту и визе при международных путешествиях», — пояснил он.

Стоит отметить, что 11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавирусной инфекции, которую разработали специалистами центра имени Гамалеи. В начале сентября заместитель главы центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что вакцина от коронавируса поступила в российские медицинские центры, где стартовала вакцинация добровольцев в рамках пострегистрационной стадии исследований.

9 сентября стало известно, что англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca временно прекратила клинические испытания вакцины против коронавируса из-за возникновения опасной побочной реакции у одного из пациентов.

Вакцина AZD1222 разрабатывалась компанией AstraZeneca совместно с ученными из Оксфордского университета. В августе 2020 года стартовала третья фаза испытаний вакцины, которые проходили в США. Первые этапы вакцины проходили в Великобритании, Бразилии и ЮАР.