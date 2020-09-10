Доктор Мясников оценил возможность второй волны коронавируса в России

Москва, 10 сентября. Врач и телеведущий Александр Мясников высказал свои предположения о второй волне заболеваемости коронавирусом. Эксперт заявил, что медицинской составляющей в этих слухах нет.

В интервью журналистам Мясников несколько раз подчеркнул, что предпосылок для второй волны заболеваемости не существует. Доктор настаивает, что коронавирусная инфекция нового типа теперь будет постоянно выявляться у людей. Также Мясников предположил, что могут быть вспышки заболеваемости. Он отметил, что создание вакцины — малая доля в борьбе с инфекцией, важнее провести вакцинацию населения.

«Мы уменьшим количество тяжелых случаев и будем уменьшать смерти. Такая же ситуация с вакцинацией от гриппа», — рассказал эксперт.

Слухи о второй волне коронавируса Мясников назвал лишь домыслами людей, которые привыкли не доверять информации. Он также отметил, что население информируется неверно — цифры, которые публикуются не отражают действительное течение болезни.

«Цифры никого не должны интересовать. Это абсолютное зомбирование цифрами, потому что они ни о чем не говорят. Они говорят, что сделано столько-то тестов и выявлено столько-то людей с положительными тестами. Мы сами видим, что людей, которые сталкивались с инфекцией в десятки раз больше», — рассуждает Мясников.

Эксперт отметил, что главным показателем болезни будет информация о погибших и находящихся в реанимации людях. Мясников заметил, что пока неизвестно, удастся ли добиться коллективного иммунитета с помощью вакцинации, или это произойдет в результате естественного течения болезни.

Ранее стало известно, что телеведущий Александр Мясников прошел процедуру вакцинации от коронавируса. Пока ему ввели только первую часть вакцины.