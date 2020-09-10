Турецкого журналиста арестовали за шутку в Twitter

Анкара, 10 сентября. В Турции журналиста Октая Кандемира арестовали по обвинению в «оскорблении памяти умершего» за сообщение в социальной сети Twitter, где он «высмеял» историю Османской империи.

Сотрудник СМИ написал пост 3 сентября после просмотра исторического сериала, который выпустило государственное информагентство Турции TRT. Журналист высказал свои впечатления в юмористическом ключе. В обращении он упомянул Эртугрула Гази, отца Османа I — основателя Османской империи, пишет Al Arabiya English.

Власти сочли это сообщение оскорбительным, спустя время домой к журналисту приехали сотрудники правоохранительных органов. Они арестовали Кандемира, а также изъяли его компьютер. Позже мужчину отпустили. Однако подозреваемому запретили покидать территорию страны, поскольку против него возбудили уголовное дело. Корреспонденту грозит два года тюрьмы.

В интервью Al Arabiya English Кандемир заявил, что не рассчитывает на справедливость турецкой судебной системы. По его словам, местные власти преследуют журналистов, чтобы показать им «свое место». Так Анкара пытается заставить представителей СМИ следовать правительственному курсу.

«Справедливое судебное разбирательство невозможно, потому что юрисдикция осуществляется Турцией», — приводит слова Кандемира агентство.

Отметим, что ранее несколько журналистов отправилось в тюрьму за оскорбление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Среди арестованных — бывший редактор ведущей ежедневной газеты Bulent Kenes. Подобные заключения регулируются в стране ст. 299 УК.

Ранее Федеральное агентство новостей уже сообщало и о других случаях незаконного преследования сотрудников турецких СМИ. Например, корреспондента газеты Evrensel силой принуждали к работе с правоохранительными органами. На сегодняшний день в тюрьмах находятся 95 журналистов.