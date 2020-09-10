Компания Lucid Motors представила «убийцу» Tesla

Лос-Анджелес, 10 сентября. Американский производитель электромобилей Lucid Motors представил новый автомобиль под названием Air. Серийное производство электромобиля, который имеет все шансы стать «убийцей» Tesla, будет запущено в 2021 году.

Стоимость электрокара составит 80-169 тысяч долларов в зависимости от комплектации. Компания Lucid Motors намерена использовать рыночную стратегию Tesla, которая предполагает реализацию автомобилей в более дорогой комплектации на первых этапах продаж, что позволит производителю получить средства на создание более доступных моделей.

Стоит отметить, что главный конкурентом электрокара Air является Tesla Model S. Представители Lucid Motors утверждают, что их электромобиль быстрее, надежнее и просторнее. Air получил панорамную стеклянную крышу, а также два багажника. Кроме того, в настоящее время Lucid Motors разрабатывает внедорожник.

Ранее стало известно, что американский предприниматель, изобретатель и глава компании Tesla Илон Маск за один день потерял 12,4 миллиарда долларов. Состояние Маска сократилось из-за обвала стоимости акций компании Tesla, главой которой он является. Ценные бумаги компании не были включены в индекс S&P 500, который объединяет бумаги крупнейших компаний на рынках США из различных секторов.