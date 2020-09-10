Панайотов вспомнил первый выход на сцену с Долиной в честь ее юбилея

Москва, 10 сентября. Певец Александр Панайотов поздравил свою партнершу по дуэту, певицу Ларису Долину с 65-летием. Артист пообещал написать новую композицию для дуэта.

Панайотов поделился с подписчиками в Instagram видео с первого выступления в дуэте с Долиной в 2003 году. Певец признался, что ему повезло стать учеником и напарником великой певицы.

«Лариса Александровна мастер. Профессионал. Легенда. Планка, которую она когда-то так высоко подняла, за все эти годы ни на градус не опустилась. Обещаю написать нам новый дуэт!» — написал певец.

Также с юбилеем Долину поздравил Олег Газманов. Певец назвал Долину примером для подражания и отметил ее «виртуозный голос». Поздравление Газманов сопроводил совместным архивным фото с Долиной.

Ведущая и актриса Алла Довлатова назвала Долину «национальным достоянием». По ее словам, талант певицы «выше барьеров языкового и менталитета».

Кроме того, народный артист РСФСР Карен Шахназаров и телеведущая Яна Чурикова поздравили через Федеральное агентство новостей народную артистку РФ с юбилеем.