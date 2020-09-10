Кардинально сменивший имидж Шура удивил зрителей шоу Урганта

Москва, 10 сентября. Певец Александр Медведев, более известный как Шура, принял участие в записи шоу «Вечерний Ургант». После анонса программы в соцсетях зрители с трудом узнали артиста, сменившего имидж.

В Instagram-аккаунте шоу было опубликовано фото Ивана Урганта с гостем студии Шурой. Артист предстал на снимке с длинными белыми волосами, в свободной длинной рубашке. Образ дополняли кольца, браслеты и стильные очки.

Зрители в комментариях к фото сравнивают певца с известной ведущей Леной Летучей, считая, что она будет так выглядеть в старости. Также Медведева считают похожим на героев фэнтези, в частности на эльфов из киносаги «Властелин Колец».

«Подумал это постаревшая Клава Кока или Елена Летучая», — пишет пользователь под ником _leva_the_best.

«Ну вот, теперь Шура реально Шура. Хотя… Шурочка скорее», — добавил denlu1995.

«Елена Малышева после бурных выходных», — шутит dim_zaicev.

В комментариях отметился и сам артист, написав, что «это будет феерично».

Анонс шоу Шура разместил также и на своей странице, похвалив стилистов, которые работали над его образом. По его словам, его парик — это «100% натуральные славянские волосы», и накладка «держится надежно, на концерте не сползает».

Напомним, Шура в последнее время кардинально преобразился и похудел на 28 килограммов. Стилист Лусабер Вартазарян отметил, что теперь исполнитель может себе позволить выглядеть куда приличнее. Дело в том, что объем тела ранее позволял Шуре носить исключительно тонкие футболки и кофты, однако теперь все изменилось. Благодаря возвращению к стройности певец может надевать модную одежду и демонстрировать фанатам чувство стиля.