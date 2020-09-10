Меган Маркл бросила актерскую деятельность

Москва, 10 сентября. Супругу принца Гарри Меган Маркл зрители больше не увидят на экранах в качестве актрисы. Об этом заявил генеральный директор Netflix Рид Хастингс в интервью Etcanada.

Популярный американский поставщик фильмов и сериалов собирается сотрудничать с Меган Маркл и принцем Гарри исключительно в роли продюсеров, сообщает «Культуромания».

Принц Гарри и его супруга недавно подписали с Netflix многолетний контракт. Согласно нему, они будут заниматься созданием документальных фильмов и сериалов, а также художественных фильмов для взрослых и детей.

«Мы будем создавать контент, который, с одной стороны, информирует, с другой стороны, дает надежду. Мы недавно стали родителями и нам интересно делать вдохновляющие программы для родителей», — пояснили Меган и ее муж.

Хастингс подчеркнул, что «они хорошо знают, о чем рассказывать», поэтому работа продюсеров раскроет звездную чету с новой стороны.

Пользователи Сети уже заметили, что контракт Маркл и принца Гарри очень похож на соглашение Барака и Мишель Обамы, подписанное ими с Netflix в 2018 году. Его плодами стали документальные фильмы «Американская фабрика» и «Лагерь калек», вышедшие на стриминговом сервисе.

Ранее стало известно, что о сделке своего внука с видеосервисом Netflix королева Великобритании Елизавета II узнала из новостей. Как сообщило издание Marie Claire, королева не одобряет такое сотрудничество, но отговаривать Гарри и его жену от этой сделки не собирается, так как уверена в упорстве своего бывшего наследника и не видит в этом смысла.