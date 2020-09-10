Астролог рассказала, чем опасен период ретроградного Марса

Москва, 10 сентября. С 10 сентября по 14 ноября планета Марс будет двигаться ретроградно. Астролог, коуч Любовь Калиновская рассказала, чем опасен этот период для населения Земли.

«Марс отвечает за травмы, за острые воспалительные процессы. Люди будут больше подвержены повышению артериального, глазного давления, инсульту, инфарктам, мигреням. Повысится риск рассеянности, особенно за рулем. Мы будем наблюдать большее количество аварий, чем прежде. Нужно быть максимально внимательными с огнем в быту, чтобы избежать ожогов», — предостерегла астролог.

Также Калиновская отметила, что в период ретроградного Марса люди станут вести себя агрессивнее, чем обычно. Будет происходить скрытое, латентное накопление агрессии внутри, которая может выплескиваться в семье или на дорогах за рулем. Особенно этому влиянию, по словам астролога, будут подвержены мужчины.

Кроме того, период ретроградного Марса — это период повторения тех ситуаций, которые случались раньше. Это время дает возможность сделать то, что осталось недоделанным в прошлом.