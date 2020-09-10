Бабкина показала яркие фото с Долиной в честь юбилея певицы

Москва, 10 сентября. Основатель вокального ансамбля «Русская песня» Надежда Бабкина поздравила свою коллегу по сцене, эстрадную певицу Ларису Долину с юбилеем. Артистке исполнилось 65 лет.

В честь дня рождения Бабкина показала архивные фото с Долиной. На снимке молодые звезды задорно смеются. При этом певицы выбрали для мероприятия летние платья желтого и голубого цвета, которые гармонируют на снимке.

«Мои дорогие! Давайте все вместе поздравим с юбилеем великолепную певицу Ларису Долину! Природа обогатила и наградила Лару потрясающими голосовыми данными. Вибрация мощнейшая в голосе. Продирает до кончиков ногтей», — написала Бабкина.

Певица добавила, что Долина – настоящий боец, из всех жизненных передряг она выходит с честью. Бабкина отметила, что Долина прекрасно обучает вокалу и передает свой опыт молодому поколению.

«Мы можем вместе посидеть, вдоволь похохотать – Лара очень красиво смеется. У нее такой переливчатый зазывной хохот… Когда Лара смеется, возникает ощущение, что она выпевает какое-то упражнение», — подчеркнула Бабкина.

Ранее народный артист РСФСР Карен Шахназаров и телеведущая Яна Чурикова поздравили через Федеральное агентство новостей народную артистку РФ с юбилеем. Певец Лев Лещенко назвал свою коллегу Ларису Долину не только прекрасной исполнительницей, но и интеллектуальным человеком в отличной форме.