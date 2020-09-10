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Названы пять фраз, которые запрещено говорить детям

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Названы пять фраз, которые запрещено говорить детямМосква, 10 сентября. Простые слова родителей, брошенные на эмоциях, могут серьезно подорвать уверенность и самооценку ребенка. Поэтому в общении с детьми важно правильно подбирать выражения и избегать травмирующих фраз.

Одна из таких — «уйди, чтобы я тебя здесь не видела, не попадайся мне на глаза», пишет «Слово и дело».

«Эта фраза может навсегда отвернуть от вас ребенка. Это страшно и больно не только для него, но и для вас. Конечно, вряд ли родитель говорит это серьезно. Однако дети порой не понимают, что сказанное на эмоциях может быть только словами», — обращают внимание авторы публикации.

Другая распространенная ошибка родителей — это говорить ребенку, что его мнение никто не спрашивал, а также приказывать ему делать что-либо, не давая возможности высказаться по этому поводу.

Отмечается, что подобные фразы могут развить в детях чувства ненужности и неуверенности. Приказы, которые лишают ребенка шанса выразить личное мнение и переживания, — это очень жесткое давление, которое в лучшем случае вызовет неповиновение и бунтарство, а в худшем — приведет к низкой самооценке, которая будет мешать во взрослой жизни.

«Пока не сделаешь уроки/не поешь, не получишь сладкое/мультик и так далее», — это третья запретная фраза. 

Эксперты напоминают, что семейные отношения не являются товарно-денежными. Поэтому стратегия «услуга за услугу» в будущем вернется самим родителям. Ребенку, воспитанному на этом принципе, будет намного сложнее найти настоящего друга или близкого человека.

Названы пять фраз, которые запрещено говорить детямЧетвертая фраза, которую не стоит говорить детям, — это утверждение, что лучше них никого быть не может.

Специалисты не отрицают, что хвалить и поощрять ребенка необходимо, но нужно делать это аккуратно и грамотно. Завышенная самооценка может стать большим препятствием в дальнейшей социализации, поскольку сделает человека заносчивым, грубым к другим и меркантильным.

Пятерку замыкает самая опасная фраза.

«Зачем я тебя родила. Мне не нужен такой ребенок», — говорится в материале. 

Такое неосторожное высказывание родитель может произнести на эмоциях. Он вкладывает в эти слова намного меньше смысла, чем может услышать ребенок. Для него это значит одно: он не нужен своим родителям, самым близким людям в его жизни.

Подобные мысли могут привести к депрессии, всевозможным психическим отклонениям и даже к суицидальным мыслям, особенно если ребенок не умеет справляться с эмоциями и анализировать ситуацию.

Если воздержаться хотя бы от одного из приведенных высказываний не получилось, необходимо извиниться перед ребенком. Так он поймет, что родители тоже могут делать ошибки, и при этом не перестанет верить, что его любят.

Важно объяснить, что подобная фраза вырвалась на эмоциях, и в такой ситуации человек не всегда говорит то, что действительно думает. 

Источник: «Слово и дело»
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