Названы пять фраз, которые запрещено говорить детям

Москва, 10 сентября. Простые слова родителей, брошенные на эмоциях, могут серьезно подорвать уверенность и самооценку ребенка. Поэтому в общении с детьми важно правильно подбирать выражения и избегать травмирующих фраз.

Одна из таких — «уйди, чтобы я тебя здесь не видела, не попадайся мне на глаза», пишет «Слово и дело».

«Эта фраза может навсегда отвернуть от вас ребенка. Это страшно и больно не только для него, но и для вас. Конечно, вряд ли родитель говорит это серьезно. Однако дети порой не понимают, что сказанное на эмоциях может быть только словами», — обращают внимание авторы публикации.

Другая распространенная ошибка родителей — это говорить ребенку, что его мнение никто не спрашивал, а также приказывать ему делать что-либо, не давая возможности высказаться по этому поводу.

Отмечается, что подобные фразы могут развить в детях чувства ненужности и неуверенности. Приказы, которые лишают ребенка шанса выразить личное мнение и переживания, — это очень жесткое давление, которое в лучшем случае вызовет неповиновение и бунтарство, а в худшем — приведет к низкой самооценке, которая будет мешать во взрослой жизни.

«Пока не сделаешь уроки/не поешь, не получишь сладкое/мультик и так далее», — это третья запретная фраза.

Эксперты напоминают, что семейные отношения не являются товарно-денежными. Поэтому стратегия «услуга за услугу» в будущем вернется самим родителям. Ребенку, воспитанному на этом принципе, будет намного сложнее найти настоящего друга или близкого человека.

Четвертая фраза, которую не стоит говорить детям, — это утверждение, что лучше них никого быть не может.

Специалисты не отрицают, что хвалить и поощрять ребенка необходимо, но нужно делать это аккуратно и грамотно. Завышенная самооценка может стать большим препятствием в дальнейшей социализации, поскольку сделает человека заносчивым, грубым к другим и меркантильным.

Пятерку замыкает самая опасная фраза.

«Зачем я тебя родила. Мне не нужен такой ребенок», — говорится в материале.

Такое неосторожное высказывание родитель может произнести на эмоциях. Он вкладывает в эти слова намного меньше смысла, чем может услышать ребенок. Для него это значит одно: он не нужен своим родителям, самым близким людям в его жизни.

Подобные мысли могут привести к депрессии, всевозможным психическим отклонениям и даже к суицидальным мыслям, особенно если ребенок не умеет справляться с эмоциями и анализировать ситуацию.

Если воздержаться хотя бы от одного из приведенных высказываний не получилось, необходимо извиниться перед ребенком. Так он поймет, что родители тоже могут делать ошибки, и при этом не перестанет верить, что его любят.

Важно объяснить, что подобная фраза вырвалась на эмоциях, и в такой ситуации человек не всегда говорит то, что действительно думает.