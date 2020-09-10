Ведущие вузы России рассказали, что думают про ЕГЭ

Санкт-Петербург, 10 сентября. Университетское сообщество считает необоснованной критику ЕГЭ, а сам механизм отбора будущих студентов — весьма эффективным. Свое мнение представители ведущих российских вузов выразили на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Отвечая на критику ЕГЭ и призыв вернуться к традиционным экзаменам, эксперты отметили очевидные плюсы такого механизма и заметили, что существуют и другие методы поиска и отбора талантливой молодежи.

«ЕГЭ — это возможность талантливым ребятам из других регионов поступать в лучшие вузы страны. Виноваты в негативном отношении к ЕГЭ СМИ, которые рассказывают то, чего не существует. У нас до сих пор есть новость про странно высокие баллы ЕГЭ в некоторых республиках. Если открыть статистику, то можно убедится, что это не соответствует действительности. Помимо ЕГЭ, существуют другие способы отбора талантливой молодежи. Это олимпиады. Ребята на олимпиадах решают задания, с которыми не все выпускники вузов справятся», — рассказал ответственный секретарь приемной комиссии Университета ИТМО Алексей Итин, что думает о ЕГЭ.

С коллегой согласна проректор по образовательной деятельности Политехнического университета Елена Разинкина.

«Прежде, чем говорить, что ЕГЭ — это плохо, нужно подумать, какие есть альтернативы. До введения ЕГЭ были другие недовольства, говорили о высокой коррупции, ребятам из других регионов было тяжело поступать в университеты. ЕГЭ сейчас — это оптимальный способ поступления в вузы. Сейчас это сбалансированный механизм», — убеждена она.

Коллег поддержал и представитель «Военмеха».

«Вузы рассматривают и индивидуальные достижения. Есть и олимпиады, о которых уже говорили», — добавил директор центра организации приема «Военмеха» Алексей Кузьмин.

Ранее Минпросвещения РФ подтвердило, что ЕГЭ по иностранному языку не будет обязательным.