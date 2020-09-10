Вашингтон, 10 сентября. Президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима односторонних санкций — «режима чрезвычайного положения», — касающихся конкретных лиц или организаций. Сообщение об этом появилось на сайте Белого дома.

Сообщается, что режим был изначально введен на год — до 12 сентября 2018 года.

«Я продлеваю на один год чрезвычайное положение в стране, объявленное в исполнительном указе 13848 в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы в США и подрывом общественного доверия к ним», — говорится в официальном заявлении американского лидера.

При этом Трамп отмечает, что никаких доказательств любых «вмешательств» не существует, и на итогах выборов ничего не сказалось.

«Хотя не было никаких свидетельств того, что иностранная держава изменила результаты или подсчет голосов на каких-либо выборах в Соединенных Штатах, иностранные державы исторически стремились использовать свободную и открытую политическую систему Америки», — говорит Трамп в документе.

Ранее стало известно, кто именно пополнил обновленные санкционные списки, о которых говорит американский лидер. Это граждане России и Украины — Антон Андреев, Дарья Асланова, Артем Лифшиц и Андрей Деркач. Именно последний стал автором скандальной публикации телефонной беседы бывшего президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джозефа Байдена, которая внесла резонанс в политическое пространство. Обнародование «пленок Порошенко — Байдена» подтвердило очевидность существования контроля США украинской политики. Записи подтверждают американский контроль над всеми сферами власти на Украине.