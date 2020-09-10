Супруга поздравила Александра Ревву с 46-летием трогательным стихотворением

Москва, 10 сентября. Российский шоумен и комедийный актер Александр Ревва отмечает 46-летие. Одной из первых артиста поздравила его супруга Анжелика. Супруга написала для Реввы трогательно стихотворение, которое опубликовала на своей странице в Instagram.

Александра Ревву также поздравили Алсу, Марина Газманова, Ляйсан Утяшева, Гоша Куценко и Иосиф Пригожин.

«С днем рождения тебя дружище. Будь здоров. Все остальное у тебя есть. Главное, не растерять!» — написал Пригожин.

Александр Ревва выразил благодарность коллегам за поздравления, а также опубликовал снимок, на котором он запечатлен в младенческом возрасте.

К поздравлениям также присоединились пользователи Сети. Фанаты пожелали артисту всегда оставаться веселым, улыбчивым, продолжая дарить счастье всем окружающим. За несколько минут публикация Реввы набрала огромное количество поздравительных комментариев в лайков.