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Супруга поздравила Александра Ревву с 46-летием трогательным стихотворением

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Супруга поздравила Александра Ревву с 46-летием трогательным стихотворениемМосква, 10 сентября. Российский шоумен и комедийный актер Александр Ревва отмечает 46-летие. Одной из первых артиста поздравила его супруга Анжелика. Супруга написала для Реввы трогательно стихотворение, которое опубликовала на своей странице в Instagram.

Супруга поздравила Александра Ревву с 46-летием трогательным стихотворениемАлександра Ревву также поздравили Алсу, Марина Газманова, Ляйсан Утяшева, Гоша Куценко и Иосиф Пригожин.

«С днем рождения тебя дружище. Будь здоров. Все остальное у тебя есть. Главное, не растерять!»  — написал Пригожин.

Александр Ревва выразил благодарность коллегам за поздравления, а также опубликовал снимок, на котором он запечатлен в младенческом возрасте.

К поздравлениям также присоединились пользователи Сети. Фанаты пожелали артисту всегда оставаться веселым, улыбчивым, продолжая дарить счастье всем окружающим. За несколько минут публикация Реввы набрала огромное количество поздравительных комментариев в лайков.

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