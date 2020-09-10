Тодоренко откровенно рассказала о шоу «Ледниковый период»

Москва, 10 октября. Телеведущая Регина Тодоренко поделилась с поклонниками впечатлениями о проекте «Ледниковый период», в котором участвует в паре с Романом Костомаровым.
Звезда призналась, что начала забывать ощущения трепета, волнения и адреналина, которые появляются во время подготовки к важному событию и есть только один шанс показать, чему научился человек.
«Давно уже так не нервничала, что ночью за ночь просыпаешься несколько раз, и при этом дергается глаз. Безусловно, я волнуюсь перед своим каждым выходом на сцену или в кадр, но там я в своей стихии, а на льду каждый раз будто совершаю подвиг», — откровенно рассказала 30-летняя знаменитость.
Она добавила, что стоять на коньках в паре не так-то просто — нужно синхронизироваться, кататься в такт и дышать в ритм. Все это нужно для того, чтобы достичь слаженности в исполнении.
Сердце вылетает из груди - а я уже и позабыла это ощущение трепета, волнения, адреналина, когда готовишься к важному событию , и у тебя есть всего один шанс показать, чему ты научился. И мы это сделали, первый номер прокатан!!! ???? ???????? Давно уже так не нервничала, что ночью за ночь просыпаешься несколько раз и при этом дергается глаз. Безусловно, я волнуюсь перед своим каждым выходом на сцену или в кадр, но там я в своей стихии, а на льду каждый раз будто совершаю подвиг. Что там психологи говорят о выходе из зоны комфорта ?!???????? Друзья мои , по секрету, стоять в паре не так уж и просто, необходимо синхронизироваться, катить в такт, дышать в ритм, чтобы достичь слаженности в исполнении. Но с Романом @romankostomarovkrs я экстерном прохожу курс молодого фигуриста ????. Спасибо тебе, РС, за твой профессионализм, за выносливость, за стрессоустойчивость и за веру в меня! Благодарю всю нашу огромную Талантливую команду @ice_1tv : @averbukhofficial - ты наш АверБОГ ❤️ @orlovamariya_ice - тренер с большой буквы «Т» Максим Ставиский и Албена Денкова - профи своего дела, без вас постановки не были бы такими яркими и трогательными! @zubarevak - наша звезда ????, как много держится на твоих плечах! Костюмеры Звук Свет ???????????????????????? #регинатодоренко ФОТОГРАФ - @russu.irene ????????
Тодоренко поблагодарила Костомарова за профессионализм, выносливость, стрессоустойчивость и веру в нее. Телеведущая разместила черно-белую фотографию, на которой позирует с фигуристом. Костомаров приобнял партнершу и смотрит на нее с улыбкой, а Тодоренко задумчиво глядит в сторону.