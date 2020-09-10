Тодоренко откровенно рассказала о шоу «Ледниковый период»

Москва, 10 октября. Телеведущая Регина Тодоренко поделилась с поклонниками впечатлениями о проекте «Ледниковый период», в котором участвует в паре с Романом Костомаровым.

Звезда призналась, что начала забывать ощущения трепета, волнения и адреналина, которые появляются во время подготовки к важному событию и есть только один шанс показать, чему научился человек.

«Давно уже так не нервничала, что ночью за ночь просыпаешься несколько раз, и при этом дергается глаз. Безусловно, я волнуюсь перед своим каждым выходом на сцену или в кадр, но там я в своей стихии, а на льду каждый раз будто совершаю подвиг», — откровенно рассказала 30-летняя знаменитость.

Она добавила, что стоять на коньках в паре не так-то просто — нужно синхронизироваться, кататься в такт и дышать в ритм. Все это нужно для того, чтобы достичь слаженности в исполнении.

Тодоренко поблагодарила Костомарова за профессионализм, выносливость, стрессоустойчивость и веру в нее. Телеведущая разместила черно-белую фотографию, на которой позирует с фигуристом. Костомаров приобнял партнершу и смотрит на нее с улыбкой, а Тодоренко задумчиво глядит в сторону.