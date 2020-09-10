Поклонники заметили уменьшившуюся грудь Анфисы Чеховой

Москва, 10 сентября. Телеведущая Анфиса Чехова предложила подписчикам обсудить изменения ее внешности. Для этого она опубликовала фото 13-летней давности.

Новый пост Анфисы Чеховой в Instagram собрал рекордное количество лайков и комментариев. В нем телеведущая показала несколько своих портретов и предложила подписчикам оценить ее внешность. Фотографии сделаны в настоящее время и 13 лет назад. Так Чехова попыталась ответить критикующим ее фолловерам. В комментарии к записи она написала, что поклонники часто укоряют ее в помощи пластических хирургов.

«Вот вам мои портреты сегодняшнего дня и фото, сделанные примерно лет 13 назад. Где-то на них я пышнее, где-то худее. В общем, есть где разгуляться мнению народному», — написала телеведущая.

Всего за 10 часов запись прокомментировали более 600 подписчиков звезды. Большинство отмечают, что Чехова и сейчас и 13 лет назад выглядит замечательно. Однако некоторые все-таки находят изъяны во внешности сексуальной телеведущей.

«Вы мне очень нравитесь. Сейчас — ухоженная красотка. Единственное, что смущает — это виниры, как будто великоваты», — пишет nelliash.

«Все бы ничего, но виниров нет», — парировала звезда.

«Вы всегда прекрасны! Мне кажется вы похудели и грудь уменьшилась?» — спрашивает guliaeva7819.

«Вы явно не из тех женщин, которые рыдают над фотографиями десятилетней давности, оплакивая красоту и молодость», — завидует oxana_amerikanka.

В комментариях комплиментами отметились и звезды российского шоу-бизнеса. Внешний вид 42-летней телеведущей оценили Анна Семенович, журналист Ирина Муромцева, певица Наталья Подольская и актриса Анастасия Макеева.

Недавно Анфиса Чехова поразила своих поклонников откровенным фотографиями. На них телеведущая, запечатленная в нижнем белье, похвасталась пятым размером груди.