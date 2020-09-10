Глава генштаба Судана выразил интерес к военному сотрудничеству с Россией

Хартум, 10 сентября. Начальник Генерального штаба суданских вооруженных сил генерал-полковник Мухаммад Осман Хусейн выразил стремление Судана к развитию отношений с Россией в военной и прочих сферах. Об этом сообщает официальный аккаунт Министерства обороны Судана в социальных сетях.

Мухаммад Хусейн дал высокую оценку роли российского военного представительства в развитии и укреплении двусторонних отношений с Суданом. Заявление было сделано в рамках встречи с новым военным атташе РФ в Судане полковником Валерием Голубцовым.

В комментариях к новости пользователи одобрили курс Министерства обороны Судана на сотрудничество с Россией, отметив российские возможности для производства высококачественных вооружений.

Впрочем, некоторые комментаторы отметили, что Судан сейчас нуждается больше не в военной, а в гуманитарной помощи в связи с катастрофическими наводнениями.

Сезон дождей привел к невиданному ранее повышению уровня воды в Судане. По данным ООН, от последствий паводков пострадало более 500 тысяч человек. Около 100 человек погибли. Счет разрушенных строений идет на десятки тысяч. Под угрозой находятся археологические памятники, представляющие ценность для всего человечества.

Помощь Судану оказывают как отдельные страны, так и международные организации. Вместе с тем представитель управления координации гуманитарных вопросов Организации Объединенных Наций (УКГВ ООН) Йенс Ларке на днях сообщил, что возможности ООН по поддержке Судана практически исчерпаны.