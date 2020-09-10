Фанаты Пугачевой обеспокоились перетянутой кожей на лице певицы

Москва, 10 сентября. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева порадовала поклонников появлением в эфире шоу «Музыкалити» Максима Галкина. Однако фанаты певицы обратили внимание на слишком «натянутую кожу» на лице звезды.

Пугачева снялась в шоу своего супруга вместе с рэпером Бастой. Зрители шоу отметили, что выпуск получился очень «интеллигентным». Фанаты признались, что Алла Борисовна вновь показала себя, как интересный собеседник.

Однако в Сети также обратили внимание на внешность 71-летней звезды. По мнению комментаторов, у артистки на лице «натянута кожа» до предела, что уже видно невооруженным глазом, пишет «СтарХит».

Кроме того, во время шоу Пугачева «прошлась» по популярной песне Моргенштерна и Элджея Cadillac. 71-летняя артистка сосредоточенно слушала композицию, пытаясь разобрать слова трека. Однако потом призналась, что «с шаманами не дружит». Увидев текст песни, звезда заявила, что это частушки. После этого звезда российской и советской эстрады принялась петь с Галкиным песню рэперов как частушку.