Россия откроет границу с Южной Осетией

Москва, 10 сентября. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение об открытии границ с Южной Осетией, постановление правительства об этом подпишут в ближайшее время, сообщили в оперштабе.

Вице-премьер России Татьяна Голикова провела в четверг заседание оперативного штаба.

«По итогам заседания принято решение об открытии государственной границы Российской Федерации с Республикой Южная Осетия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что распоряжение об открытии границе с Южной Осетией подпишет премьер-министр РФ Михаил Мишустин «в ближайшие дни».

Пандемия коронавируса охватила практически все страны мира. Россия, чтобы опасная инфекция не распространялась, закрыла границы. В августе российская сторона возобновила авиасообщение с несколькими странами — Великобританией, Танзанией и Турцией.