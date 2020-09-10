Вузы рассказали, из каких стран приезжают студенты учиться в Россию

Санкт-Петербург, 10 сентября. Российские вузы привлекают студентов не только из стран бывшего Советского Союза, но и дальнего зарубежья, об этом рассказали представители ведущих российских вузов на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» на тему «Предварительные итоги приемной кампании — 2020».

На вопрос, из каких стран дальнего зарубежья поступают в ИТМО ответил ответственный секретарь приемной комиссии Университета ИТМО Алексей Итин.

«Китай, Вьетнам. У нас достаточно большие группы. Есть африканские студенты, но их не так много. Поступают из стран Евросоюза, из Франции, Финляндии. Но у них есть направленность, то есть они выбирают для себя четкие направления. У нас это прикладная математика и информатика. Но им очень сложно туда поступить», — рассказал Итин.

Схожая ситуация в Политехническом университете.

«В первую очередь это Китай. Поскольку у нас в Политехе есть представительство в городе Шанхай, и мы ведем очень плотную работу и совместные проекты с китайскими предприятиями. Во вторую очередь по объему, это турецкие студенты. В этом году у нас расширился прием по линии «Росатома», энергетика и атомная промышленность в этой части. Что касается эксклюзива, это Испания. Есть один поступивший с Мальдив», — поделилась информацией проректор по образовательной деятельности Политехнического университета Елена Разинкина.

Педиатрический университет привлекает студентов с Ближнего Востока и Латинской Америки.

«По дальнему зарубежью у нас поступают студенты из Ирана, Египта, Ливана, Сирии. Также в ординатуре у нас большое количество ребят из стран Латинской Америки, Кубы, Перу, Боливии», — сообщил ответственный секретарь приемной комиссии Педиатрического университета Виктор Пузырев.

У «Военмеха» налажено плотное сотрудничество с Китаем и Киргизией.

«Надо понимать специфику нашего университета, который готовит кадры для оборонно-промышленного комплекса. Поэтому у нас другая история по иностранным гражданам. Тем не менее, у нас есть несколько международных программ, в рамках которых ведется основной набор иностранных граждан. Это российско-китайская программа и российско-киргизская программа. Вообще у нас студенты более чем из 30 стран. Это африканские страны, Прибалтика и СНГ», — рассказал директор центра организации приема «Военмеха» Алексей Кузьмин.

По словам экспертов, с учетом пандемии обучение в вузах для иностранцев идет дистанционно.