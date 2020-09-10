Врачи начали лечить боль в суставах электрическим током

Москва, 10 сентября. Врачи начали использовать ток малой частоты для лечения остеохондроза и радикулита. Об этом сообщил ортопед-травматолог Андрей Литвиненко.

По его словам, применение лекарственных препаратов остается самым распространенным способом терапии в современной медицине. Однако многие лекарственные средства оказывают негативное влияние на желудочно-кишечный тракт и сердце.

Литвиненко отметил, что в последнее время появляются новые методы лечения остеохондроза и радикулита и других заболеваний опорно-двигательного аппарата, одним из которых является радиочастотная денервация, передает NEWS.ru.

Данный метод предполагает введение в область межпозвонковых суставов специальных тонких игл с электродами, через которые подается ток малой частоты и производится стимуляция нервных окончаний. В результате нервные окончания коагулируются и болевой синдром проходит.

«Долгий эффект от терапии сохраняется у половины пациентов. У остальных через один-три месяца боль возвращается», — отметил Литвиненко.

Он также добавил, что данный метод терапии подходит не для всех заболеваний. Так, при лечении артрита, артроза и остеопороза он демонстрирует низкую эффективность.