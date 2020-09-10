Блогер Виктория Одинцова показала грудь «как в порно»

Москва, 10 сентября. Известный блогер Виктория Одинцова показала подписчикам свои откровенные фотографии, на которых позирует без трусов с полностью доступной взгляду грудью. Пикантные фотоснимки появились на странице девушки в Instagram.

Фотосессия блогера прошла для журнала Marvin. На фотографиях Одинцова предстала без нижнего белья в одной прозрачной черной кофточке. Поза девушки не позволяет увидеть самые деликатные места, а выдающиеся детали груди Виктория замазала маркером для Instagram.

Фолловеров блогера вовсе не обрадовала перспектива лицезреть зацензуренные фото. Они ярко выразили свое возмущение, требуя от Одинцовой максимальной откровенности.

«Хорош закрашивать грудь!» — гневно написал basimov_artur. «Фотографии с замазками — это как смотреть порно с квадратиками на гениталиях», — поддержал мнение большинства мужчин alexperiscope. «Когда уже соски покажешь, Вики?» — задал блогеру резонный вопрос oktb_51.

Ранее фотографиями в нижнем белье побаловала своих фанатов бывшая солистка группы «Серебро» Катя Кищук. Поклонники устроили споры по поводу того, настоящая ли татуировка украшает оголенное бедро девушки, но Катя оставила все вопросы без комментариев.

Фотографии в стиле «ню» также любит выкладывать на своих страницах в соцсетях и другая экс-вокалистка «Серебра» Полина Фаворская. Недавно в ее Instagram-аккаунте появился снимок известного фотографа Игоря Брехова, на котором Полина предстала полностью обнаженной. Многие из фолловеров пришли к выводу, что артистка уже «не знает, как привлечь к себе внимание» или «словила шизу».