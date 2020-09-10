Лобода опубликовала новый клип после провала видео на песню Boom Boom

Москва, 10 сентября. Поп-дива Светлана Лобода представила новое видео на песню Boom Boom после неудачного первого ролика. Презентация клипа прошла на фестивале «ЖАРА Music Awards 2020», он также доступен в Instagram-аккаунте звезды.

Дебютное видео на новый хит появилось в начале августа, однако зрители не поняли его идею. В результате ролик собрал больше дизлайков, чем лайков. К музыкальному фестивалю артистка выпустила другой клип.

«Boom Boom заиграл новыми красками, благодаря премии телеканала «Жара TV», — написала исполнительница в посте в соцсети.

В новом клипе Лободу можно увидеть в окружении группы девушек, повторяющей движения из первоначальной версии видео. Танцовщицы одеты в черные боди, образ логично завершают высокие прически и яркий макияж.

Сама звезда появляется в двух образах: черном костюме-сетке с рукавами, напоминающими крылья, и в красно-черном блестящем комбинезоне с тигриным принтом, а также высоким хвостом и в ультрамодных очках.

Напомним, что в первом варианте видео принимали участие многие российские знаменитости. Среди них: журналистка и телеведущая Ксения Собчак, певица Лолита Милявская, звезда Comedy Woman Екатерина Варнава и блогеры Мария Миногарова и Ида Галич. Креативным продюсером выступил Александр Гудков, который известен неординарным подходом к созданию роликов. Несмотря на успех предыдущих видео от комика, этот клип зрителям не понравился.