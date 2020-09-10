Съемки сериала в Подмосковье закончились пожаром

Москва, 10 сентября. На съемках сериала «Грозный» в Красногорске вспыхнул пожар. Возгорание произошло во время съемочного процесса. Как рассказали очевидцы, на площадке снимали сцену горящей Москвы. Чтобы воспроизвести события 1547 года, пиротехники разожгли огонь, на фоне которого должно было развернуться действие эпизода. Сначала все было под контролем съемочной группы, но пламя перекинулось на картонные декорации и вспыхнул уже настоящий пожар.

Площадь возгорания составила целых 800 квадратных метров. Полностью потушить огонь удалось лишь через полтора часа. В тушении приняли участие 10 единиц техники и 34 спасателя.

«Паники особой не было, съемочный процесс продолжился как ни в чем не бывало. Единственное, на площадке находились газовые баллоны, которые нам пришлось быстро выносить на себе. Испугались только, когда уже приехали пожарные расчеты, а сначала думали, что, наверное, так надо и пожар под контролем», – рассказал актер эпизодической роли, пожелавший остаться неизвестным.

Как отметило интернет-издание «Подмосковье сегодня», съемки сериала «Грозный» для одного из федеральных телеканалов стартовали полгода назад. Премьера должна была состояться уже в этом году, но в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса съемочный процесс затянулся. Картина историческая. Серия, на съемках которой произошел инцидент в Красногорске расскажет зрителю об отрезке истории, именуемом как «Московские пожары». Тогда из-за длительной засухи часто возникали пожары, в огне погибло более четырех тысяч человек, сгорела треть построек города. К счастью, при воспроизведении событий тех лет на площадке «Главкино» никто не пострадал.