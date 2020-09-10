Топалов заинтриговал фанатов черно-белыми снимками с Лазаревым

Москва, 10 сентября. Известный певец Влад Топалов опубликовал в Instagram серию черно-белых снимков со своим другом, исполнителем Сергеем Лазаревым. На фанатов нахлынула ностальгия по дуэту Smash!!, который распался более 15 лет назад.

На фотографиях друзья обнимаются и что-то обсуждают.

«Brothers in arms (братья по оружию. — Прим. ФАН)», — написал Топалов в посте.

Чем вызван такой порыв у супруга телеведущей Регины Тодоренко, до конца не ясно. Но Лазарев очень тепло ответил на публикацию.

«Обожаю», — написал он.

Проект Smash!! запустили в далеком 2000 году, до этого парни вместе пели в «Непоседах». Спустя несколько лет Лазарев ушел из дуэта со скандалом. С Топаловым они на какое-то время прекратили общение, но затем снова восстановили отношения. 16 ноября 2011 года в «Крокус Сити Холл» они даже воссоединились на сцене на один вечер, чтобы отметить 10-летний юбилей группы.

Поклонники артистов, увидев пост Топалова, стали гадать: намекает певец на готовящийся проект с Лазаревым или же это просто пост, навеянный ностальгией.

«Было бы супер, если бы вы записали дуэт, но не как группа, а как сольные певцы», — обратилась к артистам lizaliza127.

«Какие крутые!!! Сразу Smash!! вспомнился! И все-таки надеюсь, что для своих старых и преданных [фанатов] вы еще споете», — откликнулась maria_zavodnaia.

«Это уже кадр из истории. Вы оба и, безусловно, каждый по отдельности — легенда «поп 2000-х», — считает kseniyakis.

Ранее супруга Топалова заинтриговала поклонников, намекнув на вторую беременность. У пары есть сын Миша. Фанаты не исключили, что у мальчика скоро появится братик или сестричка.