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Корректировку нацпроектов обсудят на заседании президиума Госсовета

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Корректировку нацпроектов обсудят на заседании президиума Госсовета

Москва, 10 сентября. Поручение российского лидера Владимира Путина скорректировать нацпроекты станет предметом обсуждения на ближайшем расширенном заседании президиума Государственного совета, сообщила пресс-служба Кремля.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, открывая заседание рабочей группы, сообщил, что глава государства дал правительству и Госсовету поручение скорректировать национальные проекты.

«Этот вопрос станет предметом обсуждения на ближайшем расширенном заседании президиума Государственного совета», — говорится в сообщении.

Источник: Пресс-служба президента РФ
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