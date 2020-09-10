Корректировку нацпроектов обсудят на заседании президиума Госсовета

Москва, 10 сентября. Поручение российского лидера Владимира Путина скорректировать нацпроекты станет предметом обсуждения на ближайшем расширенном заседании президиума Государственного совета, сообщила пресс-служба Кремля.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, открывая заседание рабочей группы, сообщил, что глава государства дал правительству и Госсовету поручение скорректировать национальные проекты.