Власти Ливана назвали возможную причину крупного пожара в порту Бейрута

Бейрут, 10 сентября. Ремонтные работы с использованием угловой шлифовальной машины послужили причиной крупного пожара в порту Бейрута. Об этом сообщил глава Министерства труда Ливана Мишель Наджар.

По его словам, в ходе ремонтных работ с использованием угловой шлифовальной машины возникла искра, которая спровоцировала пожар на складе, где хранилось машинное масло и автомобильные покрышки.

Наджар отметил, что после завершения работы пожарных начнется расследование, по итогам которого будут установлены все обстоятельства инцидента.

10 сентября в порту Бейрута вспыхнул крупный пожар. Пожарным потребовалось несколько часов, чтобы локализовать возгорание.

Стоит отметить, что 4 августа в морском порту Бейрута прогремело несколько взрывов. Причиной инцидента стал пожар на складе, который привел к детонации аммиачной селитры. В результате взрыва было разрушено большое количество зданий. Жертвами взрыва стали более 170 человек.