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Утяшева рассказала, как Харламов пережил развод с Асмус

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Утяшева рассказала, как Харламов пережил развод с Асмус

Москва, 10 сентября. Ляйсан Утяшева рассказала о состояние Гарика Харламова после развода с женой. По словам спортсменки и телеведущей, он не страдает из-за разрыва с Кристиной Асмус.

Ляйсан Утяшева дала интервью Надежде Стрелец. Запись разговора со звездой опубликована на YouTube-канале. Девушки поговорили о карьере Утяшевой в гимнастике, взаимоотношениях с мужем Павлом Волей и ее бизнесе. Почти в самом начале интервью Надежда Стрелец попыталась выяснить, что знает телеведущая о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова. Стрелец предположила, что Харламов уже нашел себе новую спутницу.

«Я тебе ничего не скажу», — ответила Утяшева.

Позже она поделилась историей, которая произошла во время празднования ее дня рождения. Тогда, рассказывает Утяшева, Харламов был «свободный» и «вообще такой легкий». Ведущая интервью предположила, что комик не переживает по поводу разрыва брака. Утяшева это подтвердила.

«Я уверена в этом. То, что Харламов не страдает, было сильно видно», — поделилась звезда.

В конце этого фрагмента интервью девушки сошлись на том, что в российском шоу-бизнесе появился солидный жених.

Ляйсан Утяшева часто делится с поклонниками секретами. В большинстве случаев это полезные советы для тех, кто хочет держать себя в форме. Для борьбы с целлюлитом гимнастка посоветовала использовать скалку, а ранее показала секретное упражнение для ягодиц.

Недавно пользователей сети обеспокоил внешний вид Гарика Харламова.  Пользователи сети заметили, что он резко похудел. Таролог Марианна Абравитова объяснила это восстановлением после энергетической потери.

Источник: YouTube
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