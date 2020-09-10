Утяшева рассказала, как Харламов пережил развод с Асмус

Москва, 10 сентября. Ляйсан Утяшева рассказала о состояние Гарика Харламова после развода с женой. По словам спортсменки и телеведущей, он не страдает из-за разрыва с Кристиной Асмус.

Ляйсан Утяшева дала интервью Надежде Стрелец. Запись разговора со звездой опубликована на YouTube-канале. Девушки поговорили о карьере Утяшевой в гимнастике, взаимоотношениях с мужем Павлом Волей и ее бизнесе. Почти в самом начале интервью Надежда Стрелец попыталась выяснить, что знает телеведущая о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова. Стрелец предположила, что Харламов уже нашел себе новую спутницу.

«Я тебе ничего не скажу», — ответила Утяшева.

Позже она поделилась историей, которая произошла во время празднования ее дня рождения. Тогда, рассказывает Утяшева, Харламов был «свободный» и «вообще такой легкий». Ведущая интервью предположила, что комик не переживает по поводу разрыва брака. Утяшева это подтвердила.

«Я уверена в этом. То, что Харламов не страдает, было сильно видно», — поделилась звезда.

В конце этого фрагмента интервью девушки сошлись на том, что в российском шоу-бизнесе появился солидный жених.

Ляйсан Утяшева часто делится с поклонниками секретами. В большинстве случаев это полезные советы для тех, кто хочет держать себя в форме. Для борьбы с целлюлитом гимнастка посоветовала использовать скалку, а ранее показала секретное упражнение для ягодиц.

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