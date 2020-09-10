Богомолов умилил фанатов трогательными фото с дочкой

Москва, 10 сентября. Режиссер Константин Богомолов показал трогательные фотографии с 10-летней дочерью Анной от бывшей жены Дарьи Мороз.

На опубликованных в Instagram фото Богомолов держит на руках ребенка и смотрит на нее заботливым взглядом. Девочка же нежно обнимает отца за шею.

Фанаты Богомолова восхитились тем, с какой заботой режиссер относится к дочери. Пользователи отметили, что дочка очень похожа на маму, некоторые даже назвали девочку копией Мороз.

«Столько любви во взгляде на дочь», — обратила внимание tasya_tem.

«Копия Мама!!! Красавица», — написала lika_costa_blanca.

«Мамина копия, но и папулькины нотки», — добавила privelena1.

Ранее Мороз отправила дочь Анну в пятый класс. Она опубликовала фото с первого учебного дня дочери в Instagram. На снимках дочь актрисы предстала в необычном для школьницы виде – с розовыми кончиками волос и джинсовом костюме с топом, оголяющим живот. Имидж пятиклассницы удивил подписчиков. Мороз объяснила, что ее дочь ходит в немецкую школу, где нет школьной формы.