В Москве обсудили планы и цели секретариата «Форума Россия – Африка»

Презентация секретариата форума партнерства Россия — Африка и Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки (АЭССА) прошла в Москве 9 сентября. Участники презентации обсудили основные направления развития российско-африканских отношений и отметили наиболее интересные достижения на этом фронте.

Актуальность выстраивания долговременных отношений между Россией и Африкой во вступительном слове обосновал специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

Он напомнил о давних политических, экономических и социальных связях России и африканских стран и подчеркнул, что изменения, происходящие как на африканском континенте, так и во всем мире, потребовали новых подходов к выстраиванию всего спектра российско-африканских отношений.

Важным шагом в этом направлении стала организация в 2019 году Международного саммита Россия — Африка. На мероприятии было достигнуто соглашение о проведении подобных саммитов раз в три года, а политические консультации министров иностранных дел РФ и африканских стран решено проводить ежегодно.

Для координации всего комплекса российских отношений с африканскими странами, в том числе разработки дорожной карты для последующих саммитов, был создан Секретариат форума партнерства Россия — Африка, который возглавил посол по особым поручениям Олег Озеров.

В своем выступлении Озеров выразил уверенность, что секретариат Форума Россия — Африка послужит эффективным инструментом развития российско-африканского сотрудничества и установлению диалога между Российской Федерацией и африканским континентом.

«Основная цель секретариата на сегодняшний день — это не потерять позитивный импульс, который получили российско-африканские отношения на первом саммите, и развить достигнутые результаты. Слаженная работа секретариата, всех ведомств и организаций позволит повысить результативность нашей совместной международной деятельности, ведь залог успеха — в согласованности действий», — заявил Озеров.

Возвращение утраченного

Сотрудничество с африканскими странами, отлаженное во времена СССР, в XXI веке фактически приходится выстраивать заново. Об этом напомнила директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.

«Большинство экспертов осознали, что практический уход России из Африки в 90-е был колоссальной шибкой. Мы сузили тем самым возможности для нашего экономического развития, для освоения очень быстро растущего африканского рынка. Мы утратили доступ к уникальным африканским ресурсам, которые способствуют развитию именно современных отраслей экономики. Мы потеряли симпатии 54 членов ООН, решения которых очень важны для Российской Федерации. Мы также утратили возможность для активного действия нашей мягкой силы. Сузился круг взаимодействия в сферах развития образования, культуры, влияния русского языка».

Вместе с тем Абрамова отмечает, что ситуация меняется, и основой этих изменений послужило упорство российских ученых-африканистов. Теперь перед ними стоит задача спрогнозировать развитие Африки, чтобы создать научное обоснование стратегии РФ на континенте, учитывая специфику как всей Африки, так и каждой отдельной африканской страны.

Экономическое сотрудничество

Для более эффективной подготовки дальнейших мероприятий по направлению Россия — Африка была создана Ассоциация экономического сотрудничества со странами Африки (АЭССА), руководитель которой Александр Салтанов выступил на презентации.

«Мы хотели бы содействовать консолидации российской экономической повестки дня для поддержки российского бизнеса в странах Африки. Одна из целей — создание площадки для взаимодействия бизнес-структур России и Африки, чтобы достичь удвоения товарооборота между нами и нашими африканскими партнерами».

Салтанов рассказал, что российские компании проявляют интерес к сотрудничеству в рамках ассоциации. В нее уже вошли либо находятся на этапе оформления членства такие корпорации, как Газпромбанк, компания Ви-холдинг, Челябинский трубопрокатный завод, Уралкалий, Росатом, Трансмашхолдинг и другие.

Параллельно ассоциация ведет работу по содействию улучшению сотрудничества в сфере логистики за счет поддержки и реализации национальных и трансграничных инфраструктурных проектов в Африке, оптимизации транспортных схем, перехода на контейнерные перевозки и запуска авиасообщения с континентом силами российских компаний.

Россия открывает Африке дорогу к знаниям

Другим направлением для укрепления российско-африканских связей является образование. Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков рассказал, что на сегодняшний день африканцам предоставляются квоты на обучение в российских вузах, причем их количество постоянно увеличивается. В 2019 году таких мест было выделено 765, в 2020 — уже 1843.

Выделение мест по квоте Примаков считает недостаточной мерой и выступает за то, чтобы имеющаяся система дополнялась грантовой и стипендиальной системой. При этом должны учитываться запросы африканцев, которые заинтересованы в получении образования в различных сферах.

«Студенты идут на инженерное дело и технические науки. За прошлый год — примерно 9500 заявок. Науки об обществе — 5000 заявок, здравоохранение — 3400, математические науки — 3200. Что важно для нас — чтобы эти квоты выдавались в соответствии с запросами африканских стран. Считаем, что практика, при которой мы говорили студентам, куда они пойдут учиться — это неправильно», — подчеркнул Примаков.

Коронавирус — не помеха

Не осталась в стороне и тема охватившей планету пандемии COVID-19. Ограничительные меры санитарного характера затормозили практическую реализацию некоторых проектов. Однако на уровне планирования и согласования будущих совместных начинаний работа не останавливалась.

«Мы в МИД даже не почувствовали, что есть какие-то паузы. Может быть, форма работы изменилась, потому что раньше было больше поездок и личных встреч. Но количество документов и посланий, может быть, даже увеличилось. И конечно, значительно увеличилось количество аудио- и видео-контактов. В этих контактах обсуждались и вырабатывались более определенные подходы к тем проектам, о которых говорилось в Сочи», — рассказал Богданов.

Заместитель главы МИД отметил, что по некоторым направлениям контакты наоборот активизировались. Это, в первую очередь, область здравоохранения. Сюда следует отнести как работу российских врачей на континенте, так и гуманитарную помощь пострадавшим от пандемии африканским государствам.

На советском фундаменте

Богданов указал также на заинтересованность в сотрудничестве африканских стран с Россией, как с постоянным членом Совета Безопасности ООН, обладающей все большими экономическими возможностями. При этом значительную роль в этом играет успешная деятельность Советского Союза в Африке.

«Мы чувствуем, что африканские страны тянутся к общению с Россией. Плюс к тому есть историческая память и народов Африки, и лидеров, которые молодыми начинали свою деятельность в рядах борцов за независимость, против колониализма и апартеида. Это хороший бэкграунд наших связей. Народы Африки помнят нашу поддержку. Сейчас, конечно, условия другие, но чувство взаимного уважения, совместной истории со многими африканскими странами сохранилось и создает для нас хорошую основу для продвижения в новых условиях нашего многовекторного сотрудничества», — заключил Богданов.

Презентация секретариата Форума партнерства Россия – Африка показала, что у России есть стратегия развития сотрудничества с африканскими странами. Причем, по утверждению Михаила Богданова, стратегия эта динамическая. Она постоянно адаптируется и дополняется, чтобы соответствовать изменениям в международной повестке.