Ливийские СМИ опубликовали подробности переговоров в Марокко

Бузника, 10 сентября. Участники переговоров по Ливии, прошедших в Марокко, подписали соглашение о распределении суверенных должностей в органах власти североафриканской страны. Подробности опубликовал ливийский канал AlhadathTV.

СМИ подтвердили, что делегациям от Восточного правительства Ливии и так называемого Правительства национального согласия (ПНС) удалось прийти к общей позиции по тому, кто будет занимать суверенные позиции. Распределение осуществлялось с учетом интересов всех трех регионов Ливии.

Уточняется, что представители региона Триполи займут должности глав Счетной палаты, Избирательной комиссии и Верховного суда. Управление административного контроля и Центрального банка возглавят представители Киренаики, а Комиссию по борьбе с коррупцией — Феццана.

Стороны сошлись во мнении по еще одной должности, однако подробностей по кандидату и ее характеру еще нет.

В марокканской столице Бузника на протяжении нескольких дней проходили консультационные встречи. Делегации при поддержке международного сообщества сели за стол переговоров, чтобы выработать совместную линию по урегулированию внутриливийского кризиса. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва поддерживает любые инициативы, которые направлены на мир в Ливии.